Puglia in festa

Descrizione evento: "Infernvum alle Grotte e conversazioni dantesche" è titolo dell’evento gratuito in streaming, che vedrà protagonisti in concerto i rapper Claver Gold e Murubutu dal 7 al 9 settembre alle ore 14. In una suggestiva location che ricorda la discesa di Dante negli Inferi, Claver Gold e Murubutu, hanno catturato alcuni tra i brani più significativi del loro album "Infernvum", per realizzare uno spettacolo in onda in esclusiva sul canale YouTube di Glory Hole Records. Nell’affascinante cornice delle Grotte di Castellana in provincia di Bari, tra le attrazioni turistiche più importanti della Puglia e dell'Italia intera, i due MC si esibiranno con una selezione dei brani presenti nel disco e due remix inediti sempre tratti da "Infernvum". La scelta delle Grotte, oltre al simbolismo dantesco legato al concept dell’album, vuole ricordare anche la prima data del tour che dal mese di giugno li ha portati dal Nord al Sud della Penisola, riscuotendo un importante successo e facendo registrare vari sold-out. Questo format, realizzato da Django Concerti in collaborazione con Glory Hole Records e il contributo di Puglia Sounds (programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021), vuole essere, quindi, un mezzo per promuovere una tra le bellezze naturalistiche più importanti della nostra nazione, oltre che a un prezioso contributo in grado di arricchire ulteriormente il prestigioso progetto "Infernvum" di Claver Gold & Murubutu.