Puglia in festa

Descrizione evento: Lunedì 6 settembre alle 21.00 la musica d’autore sarà protagonista in Piazza Giovanni XXIII con il concerto “The swing brothers” di Sergio Caputo e Francesco Baccini. L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e dal DUC “Città degli Imperiali” e porterà nel cuore del centro storico francavillese il progetto musicale dei due cantautori che con le loro canzoni hanno divertito, commosso e incantato intere generazioni. Per partecipare al concerto è sufficiente prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere compilando il form https://forms.gle/FSqLtptSJxvDbUAZ7. Fino al 2016 Caputo e Baccini non si erano mai incontrati. Poi è nata un’amicizia che ha generato nuova musica e nuove strade per farla. Sul palco insieme a Caputo e Baccini ci saranno Alessandro Marzi, Fabiola Torresi, Marco Guidolotti e Paolo Vianello. L’accesso all’area concerto sarà possibile dalle ore 19.30 previa esibizione della certificazione verde e di copia della prenotazione obbligatoria del posto a sedere.