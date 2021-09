Puglia in festa

Descrizione evento: Tour Fly View, un volo immersivo sul Canyon di Gravina in Puglia.

Giornate Europee del Patrimonio 2021. Fly On è pronta a prendere il volo.

Siamo felici di presentarti Tour Fly View, un nuovo servizio turistico che grazie a Droni e Visori con realtà immersiva ti permetterà di volare e di visitare luoghi e spazi in una maniera mai provata prima. Grazie ai tour in realtà immersiva, sarai nel cuore dei paesaggi, al centro del viaggio.

Fly On organizza per 25 e 26 Settembre 2021° Gravina in Puglia un volo immersivo nel Canyon di Gravina in Puglia, una delle zone archeologiche più grandi del sud Italia.

Grazie al visore sarai collegato al volo del drone indiretta, che ti permetterà di avere una visione e prospettiva della realtà totalmente unica.

Per il mattino di Sabato 25 ci troverai presso “Madonna della Stella – Ricevimenti”

Per l’intera giornata di Domenica 26 invece ci troverai presso “Hortus – Il giardino delle Officine”. PER L'ACCESSO ALL'EVENTO È NECESSARIO IL GRENN PAS "Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" @ComunitàPinGiovani Regione Puglia

http://pingiovani.regione.puglia.it/vin.../first-person-view

???? Ritrovo per Sabato 25 Settembre:

? Punto D’Incontro:

Presso Gravina in Puglia (BA) - Via Madonna della Stella

? Madonna della Stella Ricevimenti, dalle ore 09:30 AM alle ore 11:40 AM

? COORDINATE GD – Aria di Parcheggio:

- Latitudine: 40.818478

- Longitudine: 16.411141

? COORDINATE GMS – Aria di Parcheggio:

- Latitudine: NORD 40°49’06.5

- Longitudine: EST 16°24’40.1

???? Ritrovo per Domenica 26 Settembre:

? Punto D’Incontro:

Presso Gravina in Puglia (BA) - Via San Vito Vecchio, 8

? Ristorante Madonna della Stella, dalle ore 09:30 AM alle ore 11:40 AM

e dalle ore 15:30 PM alle ore 18:30 PM

? Aria di Parcheggio presso la Villa Comunale ************************************************************************ ???? Check-In Start:

? ore 09:30 AM

???? Quota e requisiti di partecipazione:

? QUOTA PASSEGGERO: € 10,00 pro capite “Prezzo Promo”

? QUOTA PASSEGGERO SU SEDIA A ROTELLE: € 6,00 pro capite “Prezzo Promo”

? PRENOTAZIONE: SI

? DISPONIBILITÀ POSTI: 24 pax per Sabato 25 Settembre

? DISPONIBILITÀ POSTI: 48 pax per Domenica 26 Settembre

? MODALITÀ PARTECIPAZIONE: Con prenotazione telefonica

? PAGAMENTI: Pagamento in loco al Check-in

???? PER INDOSSARE IL VISORE:

? I passeggeri con occhiali da vista, per indossare il visore: devono munirsi di lenti a contatto oppure di una montatura degli occhiali molto piccola. ???? IL PASSEGERO:

? Info utili per il passeggero, questo tipo di tour è sconsigliato per chi soffre di vertigini dovuti dall’altezza. ???? Orari dei Voli per Sabato 25 settembre:

? Check-In: ore 09:30 AM - Partenza: ore 09:40 AM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 10:10 AM - Partenza: ore 10:20 AM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 10:50 AM - Partenza: ore 11:00 AM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 11:30 AM - Partenza: ore 11:40 AM – n° posti passeggeri: 6

???? Orari dei Voli per Domenica 26 settembre:

? Check-In: ore 09:30 AM - Partenza: ore 09:40 AM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 10:10 AM - Partenza: ore 10:20 AM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 10:50 AM - Partenza: ore 11:00 AM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 11:30 AM - Partenza: ore 11:40 AM – n° posti passeggeri: 6 ? Check-In: ore 15:30 PM - Partenza: ore 15:40 PM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 16:10 PM - Partenza: ore 16:20 PM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 17:50 PM - Partenza: ore 18:00 PM – n° posti passeggeri: 6

? Check-In: ore 18:30 PM - Partenza: ore 18:40 PM – n° posti passeggeri: 6

************************************************************************************* ???? Itinerario di Volo:

? TIPOLOGIA: Tour Turistico con realtà immersiva

? CATEGORIA: Tour Turistico con guida autorizzata e pilota certificato Enac

? DURATA DEL VOLO: 10 minuti

? DURATA DEL TOUR FLY VIEW: 15 minuti

? CECK-IN: 10 minuti prima della partenza di ogni volo

???? CHECK-IN & Condizioni di Volo:

[ ! ] Il Team di Fly On e i suoi piloti si riservano la facoltà di annullare i piani di volo per possibili condizioni atmosferiche sfavorevoli e non idonee al volo. Ogni eventuale volo annullato sarà annunciato con un preavviso utile.

[ ! ] Per un normale svolgimento del programma dei voli, consigliamo vivamente di rispettare gli orari di prenotazione e di Check-In.

[ ! ] Ogni eventuale ritardo del Check-In comporta la perdita della prenotazione.

************************************************************************ ???? Contatti:

? Francesco: 380 1044016 (WhatsApp)

www.fly-on.it