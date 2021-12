Puglia in festa

Descrizione evento: 33@artisti presenta:

“ATELIER APERTI”

Incontra l’artista fra le sue opere

domenica 12 dicembre 2021

dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18

Piemonte, Puglia e Sardegna

Qual è il modo migliore per entrare a diretto contatto con l’arte?

Potersi confrontare con gli artisti nel loro habitat naturale, l’Atelier.

Gli Artisti aprono le porte dei loro Atelier per offrire la possibilità di respirare la loro storia e di

sperimentare il processo ideativo che li coinvolge. Lo studio d’arte infatti rappresenta per l’artista

uno spazio unico, luogo di creazione e di estraniamento dal mondo esterno, dove può trovare se

stesso, affinando la propria capacità comunicativa, per intessere un prezioso dialogo di

conoscenza che si riverbera su chi entra in contatto con lui e le sue opere.

Può essere considerato una “universitas rerum”, come stabilito dalla normativa, in grado di

dar conto della sua vita professionale, divenendo traccia visibile dell’unicità delle sue attitudini

individuali di produzione e ricerca.

L’evento Atelier Aperti 2021, alla sua terza edizione e dopo la pausa del 2020, permetterà al

pubblico interessato all’arte contemporanea di dialogare con gli artisti, vedere i materiali con cui

lavorano e le opere in fieri, così da entrare nell’intimità di ognuno di loro.

L’esperienza dell’arte contemporanea raccontata dagli artisti avrà luogo in forma di visita

guidata domenica 12 dicembre alle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Gli artisti collegati fra loro

attraverso l’iniziativa 33 tracceranno una mappa, un percorso culturale, progettato per offrire

un’esperienza unica a contatto con gli artisti.

Un Tour che quest’anno porterà i visitatori da un Atelier all’altro e in differenti territori nelle regioni

Piemonte, Puglia e Sardegna.

Per tutto il mese di dicembre gli Atelier rimarranno aperti al pubblico con visite guidate su

appuntamento.

Tutti gli aggiornamenti con gli orari e le disponibilità degli artisti invitati verranno pubblicati in

tempo reale sulla Pagina Facebook 33@artisti

