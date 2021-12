Puglia in festa

Descrizione evento: Si intitola “Storie di Natale” l’evento enogastrosensoriale che si terrà a Terlizzi nella città dei fiori il 10-11-12 dicembre 2021. Organizzato dall’associazione SenzaStoria e dal Comune di Terlizzi, Assessorato al Marketing Territoriale, il progetto si pone l’obiettivo di promuovere il territorio, le tipicità pugliesi come pettole, caciocavallo, frittelle, caldarroste e dolci natalizi, che sarà possibile degustare presso i punti ristoro allestiti nel centro storico (Largo Lago Dentro).

Sarà anche un’occasione per visitare la città e ammirarne le bellezze artistiche architettoniche, incantati da spettacoli teatrali itineranti e performance musicali a tema natalizio, mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino, birra e drink.

“E’ un evento che nasce per raccontare attraverso il cibo , l’arte, danze e canti popolari autoctoni ed Internazionali, questo che è da sempre l’evento più importante dell’anno. Dichiarano dall’ associazione SenzaStoria, Vogliamo raccontare anche delle STORIE DI NATALE vere, quelle che riscaldano il cuore.

A questo proposito tra i partner di Storie di Natale che ci daranno l’opportunità di focalizzare l’attenzione su chi soprattutto in questo periodo potrebbe sentirsi più in difficoltà grazie alla collaborazione con Consorzio Metropolis sarà attuato un progetto di accoglienza diffusa in cui i volontari e gli operatori di Metropolis saranno protagonisti in diversi momenti di Storie di Natale.

Grazie ai volontari del Sermolfetta e della NPI sarà allestita anche una casetta che accoglierà i più piccoli, i quali avranno la possibilità di interagire e immortalare l’affetto del nostro Babbo Natale.

Si parte il 10 dicembre dalle ore 20 nel centro storico di Terlizzi in Largo Lago Dentro con Zampognari, trampolieri e giocolieri, seguirà lo spettacolo a cura di Simone Monè, le danze internazionali, pizzica e danze popolari e flamenco. Tra le vie della città si esibirà la Bassa musica natalizia, in finale di serata sarà possibile godere dell’esibizione dei Fabulanova.

Sabato 11 dicembre 2021 si parte dalle ore 19 dove il centro sarà di nuovo animato con gli spettacoli itineranti, Danze dal sud del mondo: tarantelle e danze folk, flamenco arabo si potrà godere della perfomance di folk popolare dei “Soballera”.

L’ultima serata sarà quella di domenica 12 dicembre 2021 con le esibizioni di danze francesi, valzer e quadriglie, pizzica e tammurriate campane, la conclusione sarà con la piece musicale dei The good ole boys.

Storie di Natale vuole farci viaggiare attraverso il cibo e l’arte di strada ricordandoci anche che il viaggio più bello si fa nel cuore delle persone più fragili.

