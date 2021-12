Puglia in festa

Descrizione evento: L’associazione di promozione sociale Sensazioni del Sud di Conversano e il Gruppo Storico Città di Conversano presentano: “Presepe Vivente Medievale - A.D. 1223”. Ispirandoci alle tradizioni medievali di Greccio e ai luoghi di questa prima sacra rappresentazione, vogliamo mettere in scena, nei magici vicoli del centro storico di Conversano, la rievocazione storica della natività di Cristo cosi come San Francesco d’Assisi, con l’aiuto del popolo e del nobile signore di Greccio, ha fatto nel XIII secolo. Vogliamo che il tempo si fermi e la storia prenda vita in luoghi in cui, attraverso le pietre, gli archi, le corti, i torrioni, e gli “iosr”, sarà possibile tornare indietro nel tempo. L’evento si inserisce all’interno di un percorso già avviato dall’associazione SensAzioni del Sud con l’evento di rievocazione storica “LE NOTTI DELLA CONTEA” che si tiene ogni anno ad agosto a Conversano. Conversano rivivrà’ le sue origini medievali attraverso artigiani, musici, cavalieri, dame e popolani che in abiti storici del XIII secolo daranno vita ad un percorso magico ed emozionante che accompagnerà gli avventori fino alla capanna della natività. Percorso del presepe : INGRESSI : Arco della Gabella e Via Porta Antica della città (altezza Chiesa di Santa Chiara); Via Tarsia; Via Carelli; Via San Domenico; Via Cellini; Via Lipari; Via Panaro (gia Via Schiavelli); Vico IV Schiavelli; Via P. Finoglio; Via Capone; Vico III Schiavelli; Vico IV Schiavelli; Via Martucci + vicoli; Largo San Cosma (CAPANNA NATIVITA’); USCITA : C.so Umberto I (altezza Calata Vavalle). - L'ingresso è riservato ai possessori di Green Pass ed'è consigliato l'uso della mascherina;

- Il contributo per l'ingresso al percorso del Presepe Vivente è di € 3,00 a persona;

- Ingresso Gratuito per i bambini dai 10 anni in giu.