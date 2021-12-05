Puglia in festa

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Dettagli evento:

dic 05 2021
gen 30 2022

Doppiorizzonte

Mostra personale di Pietro Capogrosso

Letture: 30 - Mostre a Trani - BT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palazzo delle Arti Beltrani
data: da domenica 5 dicembre 2021, alle 10:00
a domenica 30 gennaio 2022, alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Delle Arti Odv Ets
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0883500044
Doppiorizzonte
Descrizione evento: PIETRO CAPOGROSSO RITORNA A TRANI CON LA PERSONALE “DOPPIORIZZONTE”   UNA IMPORTANTE PERSONALE DEL PITTORE PIETRO CAPOGROSSO A PARTIRE DA DOMENICA 5 DICEMBRE AL PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI, GIÀ SEDE DELLA PINACOTECA IVO SCARINGI, A TRANI. L’ESPOSIZIONE, ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE DELLE ARTI IN COLLABORAZIONE CON IL PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI TRANI E DELL’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI ROMA, PRESENTA SOTTO IL TITOLO “DOPPIORIZZONTE” UNA SERIE DI DIPINTI RECENTI E INEDITI, ESEGUITI NEL CORSO DEL 2020, PRIMA E DURANTE LA PANDEMIA, INTEGRATA DA UNA SELEZIONE DI OPERE CHE TESTIMONIANO UN’ESPERIENZA DI NUOVA PITTURA CHE SIN DAGLI ANNI ’90 HA SUSCITATO L’ATTENZIONE DELLA CRITICA IN ITALIA E ALL’ESTERO. CAPOGROSSO (NATO A TRANI NEL 1967) VIVE ORA A BARCELLONA ED È TITOLARE DI CATTEDRA DI DISEGNO PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA. DA MILANO, DOVE HA VISSUTO SINO AL 2015 PRIMA STUDIANDO E POI INSEGNANDO ALL’ACCADEMIA DI BRERA, SI È AFFERMATO CON UN PERCORSO DI MOSTRE E DI RICERCHE ANCHE CON SOGGIORNI IN COREA DEL SUD E A MOSCA. NEL TESTO PER IL CATALOGO DI “DOPPIORIZZONTE”, REALIZZATO COL SOSTEGNO DELL’ACCADEMIA DI ROMA (DE LUCA EDITORI), IL CURATORE DELLA MOSTRA PIETRO MARINO DELINEA TUTTI I PASSAGGI STORICI TRA LA FIGURAZIONE E L’ASTRAZIONE CHE HANNO CONDOTTO L’ARTISTA A INVENTARE UN MONDO DI IMMAGINI – COME LUI STESSO LE DEFINISCE – SEMPRE PIÙ «DIAFANE, IMMATERIALI, RAREFATTE, MONOCROME». MA SEMPRE NUTRITE DAI RICORDI DELLA SUA INFANZIA E DALLA LUCE DELLA SUA TERRA. È QUESTO IL “DOPPIO ORIZZONTE” CHE SEGNA IL RITORNO DI CAPOGROSSO NELLA SUA CITTÀ NATALE, CON UNA MOSTRA MOLTO ATTESA DOPO DIVERSI RINVII DOVUTI ALLE RESTRIZIONI IMPOSTE DALLE NORME ANTICONTAGIO.   LA MOSTRA SARÀ VISITABILE DAL 5 DICEMBRE 2021 AL 30 GENNAIO 2022 TUTTI I GIORNI, DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, AD ESCLUSIONE DEL LUNEDÌ, DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00.   PER L’INGRESSO È FORTEMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE. PER PRENOTARE: ONLINE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Ey4hAxWn339h0YzTXDj2rqk1tRhEhvywS6-T0afIkB0kiw/viewform TELEFONO: 0883500044 EMAIL: INFO@PALAZZODELLEARTIBELTRANI.IT   È NECESSARIO INOLTRE ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS COME DA ATTUALE NORMATIVA ANTI-COVID IN VIGORE. È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI DIRETTAMENTE PRESSO IL BOTTEGHINO DEL PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI.   BIGLIETTI: 8,00 EURO TICKET INTERO; 5,00 EURO TICKET RIDOTTO OVER 65, DOCENTI, MINORI, STUDENTI, ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE. NEL BIGLIETTO DI INGRESSO È INCLUSA LA VISITA ALLE COLLEZIONI DELLA PINACOTECA IVO SCARINGI.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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