Descrizione evento: CAPODANNO 2022 al Facola Fun - Martina Franca

un mix di musica, allegria, spettacoli e tanto divertimento con il Circo Nero !!!

La Discoteca sarà completamente aperta al pubblico, dal primo piano con la sala Ristorante dove si svolgerà il

GRAN CENONE DI CAPODANNO a partire dalle ore 21:00,

successivamente apriremo le danze per ballare nelle 3 sale al piano terra con i vari spettacoli e musica diversa in ognuna a partire dalla mezzanotte;

Le varie formule d'ingresso su prenotazione:

PACK 1: ingresso al ballo dalle ore 22:30 5€ prevendita + 25€ botteghino compreso welcome drink e drink

PACK 2 : Gran Cenone e Ingresso Disco 80,00 € ore 21.00

PACK 3:Tavolo + Disco dalle ore 22:30 5€ prevendita + 30€ botteghino

PER INFO, PRENOTAZIONI E PREVENDITE CHIAMA AL 340.6070633 Emiliano (Whatsapp-Chiamate-Messaggi)