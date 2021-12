Puglia in festa

Descrizione evento: Musiche, suoni, arte, spettacoli e mercatini in una magica serata dalle atmosfere natalizie che divertirà grandi e piccini: è “Strade in Festa – spettacoli e musica per le vie del centro” in programma giovedì 30 dicembre a partire dalle 20, quando il Centro di Laterza si animerà con performance musicali, teatrali e circensi in un percorso che coinvolgerà via Roma, passando per piazza Vittorio Emanuele e piazza Plebiscito fino al Centro Storico. La manifestazione, organizzata dal Distretto Urbano del Commercio e patrocinata dal Comune di Laterza per il calendario di Natale a Laterza, vedrà tante e variegate esibizioni con artiste e artisti di grande spessore: dalle energiche e divertenti Orecchiette Swing, band formata da musicisti pugliesi uniti dalla passione per la musica swing in un repertorio tutto italiano, al PulminoConLaMusicaDentro che invece ci porterà il “rock a domicilio” grazie a un pulmino Wolkswagen originale degli anni ’60 che alimenterà la band al suo interno producendo canzoni con sfumature surf-rock, beat e folk. “Cianfrusaglie” è il duo esplosivo formato da Sebastiano Lillo e Carlo Petrosillo in un progetto che percorre le strade musicali della campagna americana, dal western swing all’hillbilly fino al country che si contamina, si elettrifica e strizza l’occhio alle luci della città, mentre Grande Lebuski darà vita a uno spettacolo di teatro-circo tutto da seguire; Lonesome Andy & his One Man Band si esibirà accompagnato dalla sua inseparabile chitarra resofonica e dall’armonica dopo aver portato la sua musica in moltissimi club in tutta Europa. Spazio anche alle performance col fuoco di Lilly Piccoli e con le bolle di Marta Sfragara. E poi tanti altri spettacoli di intrattenimento e mercatini natalizi per una festa carica d’arte, magia e tanto sano divertimento! L’accesso a tutti gli eventi in programma è consentito previa esibizione del Green Pass.