Puglia in festa

Descrizione evento: L' Associazione “Tarantinìdion APS” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Vito Forleo” organizza,

Domenica 13 Febbraio incontro alle ore 10,00, partenza ore 10,30

c/o ‘A Putèje Arte e (è) Cultura ", Via Duomo 129- 131, Taranto Vecchia





“L'AMORE AL TEMPO DE TATARÀNNE” storie, aneddoti, canti e tradizioni



Spettacolo itinerante. Tarantinìdion vi invita ad una passeggiata tra le bellezze della Città Vecchia per raccontarvi storie, aneddoti e tradizioni sull’amore della Taranto del passato. L’ARTE DEL CORTEGGIAMENTO, FAVOLE D’AMORE, LEGGENDE, USI, COSTUMI E CREDENZE POPOLARI LEGATE ALL’INNAMORAMENTO.

Accompagnerà il racconto l’immancabile MUSICA TRADIZIONALE TARANTINA

Lo spettacolo terminerà con un APERITIVO a base di VINO PRIMITIVO e TARALLUCCI.



Accompagneranno con la narrazione, con la loro musica gli artisti:

Cinzia Pizzo canto e castagnette

Giù Di Meo canto, chitarra e narrazione

Antonello Cafagna chitarra e narrazione





Le Taràranne è il termine dialettale che indica il bisnonno.



Contributo Spettacolo + Aperitivo € 13.00

(escluso i bambini fino a 12 anni).



NECESSARIA LA PRENOTAZIONE al numero +39 347 9146213

(lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia di 10 partecipanti).







L’evento avrà luogo nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa anti covid19

e pertanto si rendono necessari GREEN PASS e mascherina FFP2.