Puglia in festa

Descrizione evento: COMUNICATO STAMPA: L’ ASSC FUORI TEMPO DI MARTINA FRANCA, PRESENTA: “FIL ROUGE”, IL MUSICAL – 20,21,22 MAGGIO 2022 PRESSO IL TEATRO “PAOLO GRASSI” – CISTERNINO (BR) VENERDI 20/05 E SABATO 21/05: PORTE 20.45 - SIPARIO 21.15 DOMENICA 22/05: PORTE 18.45 - SIPARIO 19.15 Al loro, diciottesimo anno la Compagnia Teatrale “Fuori Tempo” di Martina Franca, porterà in scena uno spettacolo musicale con i Testi inediti di Fabio Tamburrano. Il teatro è creazione, formazione e, al contempo, profonda trasformazione: straordinaria arte che rigenera di nuova forma e nuovo senso parole mai dette, sentimenti trattenuti, sogni ibernati, equilibri insperati oltre ogni conflitto interiore, espresso o latente. Il Nuovo Musical “FIL ROUGE”, diretto dal Regista Claudio Russano, e con le coreografie del Maestro Vito Blasi e la direzione musicale della Maestra Miriana Lacarbonara, sarà in scena dal 20 al 22 maggio 2022, presso il Teatro “PAOLO GRASSI” a Cisternino (Br), grazie al Patrocinio del Comune e a tutti i nostri partnerships che ogni anno supportano la nostra arte. Per saperne di più: Corinne (MIRIANA LACARBONARA) e Fabien (FABIO TAMBURRANO) sono due fratelli francesi, proprietari di un circo, che in un dialogo introspettivo con il loro stesso passato e la loro infanzia (FRANCESCA MONTANARO e LUDOVICO CONTE), fanno ritorno in Francia, luogo dove sono cresciuti, nel quale si sono lasciati alle spalle anni dolorosi. Unica consolazione a quel tempo erano gli amici: Angelique (SABRINA PALMISANO) nel passato così timida tanto da nascondere persino a sé stessa un forte sentimento, spaventata dalla paura del pregiudizio sociale che nel presente, invece, (GRETA CORRENTE) sa trovare risposte alle sue insicurezze; Bernadette (ADRIANA GIANFRATE) e Marcus (NICOLA NEGLIA) anche loro così gentili e pronti nella loro solidarietà e vicinanza. Nel suo continuo richiamo al passato, ecco che il presente conquista il suo riscatto rispetto a ciò che è stato: prende vita il circo del “FIL ROUGE”. Esmeraldo (PAOLO COLUCCI) ed Esmeralda (GABRIELLA CAROLI) hanno un sorriso che sa divertire ed intrattenere, Mr. Calibri (CRISTIAN NARDELLI) trova il suo posto nel mondo accanto a sua figlia Sofie (SOFIA PALMISANO); Princess (SARA FUMAROLA) celebra il valore dell’amicizia; Mr. Opplà (PAOLO DE CUIA), non più invisibile agli altri, cerca di dare un nuovo significato alla sua vita; Daiana (FRANCESCA BASILE) fa della danza il sigillo della sua identità; Zaffire (MARTINA CAPITANEO), pur nella sua smania di controllo, muove la giostra quotidiana del Fil Rouge. Ogni personaggio ha un suo singolare passato alle spalle, ma al contempo tutti sono uniti dal famoso filo rosso, una “promessa legata al mignolo della mano sinistra che non si romperà mai”. Ma…che ne sarebbe di una promessa non mantenuta? Quanto davvero incide il passato nel presente? E come l’uomo può sentirsi libero di scegliere senza essere giudicato? Corpo di ballo: Francesca Basile, Vito Blasi, Sara Blonda, Mattia Pagliarulo, Greta Perrini, Anna Semeraro, Serena Tommasi, Tania Vinci, Andri Voka. E con: Mariella Montanaro, Giusi Basile, Nadia Martucci, Floriana Perrini, Alessia Castellana, Maria Vittoria Buongiorno, Antonio Basile, Pierangela Lacarbonara, Stefania D’Errico, Valeria e Liviana Putignano. Un Ringraziamento Speciale al Villaggio di Sant’Agostino di Martina Franca. Con preghiera di massima diffusione Uff. stampa Assc Fuori Tempo 347.4084898 – www.associazionefuoritempo.it – fuoritempo@associazionefuoritempo.it