Puglia in festa

Descrizione evento: Uno spettacolo che fonde danza, teatro, poesia partendo dal canto liturgico Stabat Mater di Jacopone da Todi e da quel verso “Sta la Madre dolorosa presso il legno lacrimosa mentre pende il Figlio”, fonte di ispirazione dell’intero spettacolo.

E’ un processo di ricerca, una stasi che lentamente logora corpo e anima che cercano di resistere rimanendo in equilibrio. E’ la fragilità, è la forza, è quel binomio a cui non può rinunciare chi attraversa un lutto per sopravvivere.

Così la coreografia di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo della compagnia Lost Movement di Milano diventa un dialogo continuo con lo spettatore attraverso la danza di Laura Volpe capace di riversare sul pubblico un fiume di sentimenti, colpe, invocazioni d’aiuto e ricordi, in un pathos crescente ed incessante.

La musica, composta appositamente da Filippo Ripamonti, è una riscrittura inedita dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, che sarà poi eseguito integralmente nella sua versione originale con le voci soliste di Paola Leoci e Sara Allegretta.

La direzione è del M° Sabino Manzo.



Molfetta - Chiesa Madonna della Pace (Auditorium Regina Pacis)



link ticket: think1.sumup.link/



Molfetta (Bari)

Auditorium Regina Pacis

Viale 25 Aprile

ore 20:00

ingresso a pagamento

€ 10,00

Info. 0809900206