Puglia in festa

Descrizione evento: QUATTRODICESIMA SETTIMANA TRAETTA 2022

Traetta Heroines

"Dalla nascita alla morte"

30 Marzo - 6 Aprile 2022



Da un'idea dell'architetto Gianfranco Spada, direttore del Progetto Traetta.com e della Traetta Society, viene riproposta per il quattordicesimo anno consecutivo la Settimana Traetta (Traetta Week): un festival indipendente, aperto e partecipativo con un’intera settimana di eventi per commemorare la vita del grande compositore Tommaso Traetta (1727-1779).



La "Settimana Traetta" è normalmente composta da una serie di eventi celebrativi che si svolgono durante gli otto giorni che vanno da quello della sua nascita, il 30 Marzo 1727, fino a quello della sua morte avvenuta il 6 di Aprile del 1779.



La XIV Settimana Traetta 2022, intitolata Traetta Heroines, è dedicata ad omaggiare le grandi figure femminili protagoniste delle più importanti opere del compositore. Traetta, dando voce a grandi donne come Didone, Lavinia, Armida, Zenobia, Sofonisba, Ifigenia, Semiramide o Antigona ha portato avanti una riforma del melodramma basata oltre che su innovazioni musicali anche su nuove possibilità espressive caratterizzate dal calore e dall'intensità della tragica elocuzione musicale e da un dramma dal forte coinvolgimento emotivo.

Ogni giornata di questa Settimana Traetta sarà dedicata cronologicamente a una delle principali eroine traettiane e alla città dove ebbe luogo la prima rappresentazione. In ogni giornata approfondiremo la conoscenza di queste eroine con l’ascolto delle opere di cui sono protagoniste, con conferenze tematiche e con l’abbinamento di una ricetta di un piatto della gastronomia locale tratta direttamente da ricettari dell’epoca.

Le celebrazioni termineranno con una giornata speciale dedicata ad Antigona, la eroina traettiana per antonomasia, della quale ricorrono i 250 anni dalla sua prima rappresentazione del 1772 a San Pietroburgo.



Inoltre, come di consueto, verrà consegnato il: XIV Premio Traetta 2022.

Il Premio Traetta (Traetta Award), una statuetta di bronzo opera dell'artista spagnolo Francisco Berdonces, verrá consegnato alla coppia di musicologi e critici musicali Anna Trombetta e Luca Bianchini in riconoscimento della loro passione nella ricerca musicologica sulle fonti primarie del repertorio musicale europeo con importanti contributi nella ridefinizione della storiografia della musica del XVIII secolo.



La "Settimana Traetta" vuole rappresentare un momento di riflessione non solo sulla produzione artistica del compositore, ma soprattutto sul suo lascito artistico come personaggio di rilievo internazionale, in un periodo, il settecento, di grandi cambiamenti sociali e culturali.



Le Settimane Traetta si compongono normalmente di una serie di eventi divisi in cinque sezioni tematiche:



"A tavola con Traetta": alla ricerca della gastronomia settecentesca, con la riscoperta delle trattorie e dei caffè frequentati da Traetta con rivisitazione di ricette e piatti tipici dell'epoca.



"Quattro Passi con Traetta": passeggiate alla ricerca dei luoghi in cui visse Traetta.



"Ascoltate questo": in omaggio alla frase che Traetta era solito pronunciare per richiamare l'attenzione del pubblico nei momenti salienti delle proprie composizioni.



"Traetta XXI": alla riscoperta di Traetta grazie alle nuove tecnologie dell'informazione.



"Dedicato a Traetta": eventi collaterali in omaggio alla memoria di Traetta.