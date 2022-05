Descrizione evento: Un appuntamento da non perdere! Nell'ambito delle iniziative del Maggio dei libri, organizzato dal Comune di Barletta. Domenica prossima 8 maggio 2022 un interessantissimo evento culturale ad ingresso gratuito vi attende. Coloro che non potessero essere presenti potranno seguirlo in internet, in diretta streaming, sul canale you tube del Coro polifonico "Il Gabbiano". Avrete modo di conoscere ed apprezzare un nostro scrittore pugliese che ha fatto successo in America. Parliamo di uno scrittore, poeta e traduttore del livello di Pasolini, Quasimodo, Alda Merini, insomma tra i nostri più grandi scrittori. L'evento sarà impreziosito da momenti musicali eseguiti da bravissimi interpreti.