Puglia in festa

Descrizione evento: Finalmente ritorna la nuova edizione di Jazz a Corte. Un programma ricco e per tutti i gusti… Il primo concerto si terrà sabato 18 giugno 2022 alle ore 21.00. Dopo il successo di “Tudo em Bossa nova“, la Abeat Records presenta, il nuovo lavoro discografico dell’affiatato e affascinante connubio fra Francesca Leone e Guido Di Leone: “Coraçao Vagabundo”. Canzoni brasiliane e non, canzoni note e meno note. La bossanova, movimento culturalmusicale, sviluppatosi negli anni ‘60 grazie alla creatività di musicisti di jazz e poeti, si è presto divulgato in tutto il mondo attraverso le meravigliose composizioni dei suoi eroi, Tom Jobim, Joao Gilberto Vinicius de Moraes, Baden Powell, Roberto Menescal, Joyce, Caetano Veloso. La saudade brasiliana è presto entrata a far parte della cultura musicale di tutto il mondo, dando una nuova vita alle sue melodie. Francesca Leone e Guido Di Leone, rinomati jazzisti, interpretano canzoni senza confini e senza età in puro stile di Bossa Nova. Francesca Leone – voce Guido Di Leone – chitarra Gianluca Fraccalvieri – basso Fabio Delle Foglie – batteria Enzo Falco – percussioni PER ACQUISTARE I BIGLIETTI ONLINE: https://www.i-ticket.it/eventi/jazz-a-corte-trani-davide-santorsola-caracao-vagabundo-biglietti

Ticket: Intero: 20,00 euro