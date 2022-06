Puglia in festa

Descrizione evento: In occasione del 225° anniversario dalla nascita della Repubblica Partenopea torna a Ruvo di Puglia l’evento di Rievocazione Storica a cura del Cultura et Memoria Centro Studi Ruvo di Puglia in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia (Evoluzioni). La pandemia non ha fermato le progettualità del Centro Studi che torna a dar vita al corteo storico con un format nuovo che guarda da qui al 2024, anno in cui cadrà l’anniversario, e che nelle giornate del 15 e 16 luglio 2022 animerà la città rendendola uno dei siti di interesse, insieme ad Altamura, Bitonto, Andria, Trani, di animazione e spettacolo della memoria storica italiana. Rerum Rubis, il nome scelto per l’edizione 2022, vedrà la direzione artistica di Raffaella Lorusso, vicepresidente del CERS - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, che a sua volta si avvarrà di altre figure d'eccellenza del territorio ruvese in collaborazione con gli indispensabili volontari che da sempre con dedizione e passione seguono i lavori di Cultura et Memoria. Assoluta protagonista della prima serata sarà l’Orchestra Sinfonica Ruvese composta dall’Associazione Musico Culturale Nicola Cassano " L'Orchestra Senza Confini" e dall’ Associazione Bandistica "Basilio Giandonato" - Ruvo di Puglia e l'artista internazionale Nico Gattullo, con esibizione di danza acrobatica aerea.La seconda serata sarà dedicata a “I moti liberali 1799”, la rappresentazione teatrale itinerante. Preziosa anche la collaborazione con la Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia che durante le due giornate organizzerà un tour ad hoc. Ma non finisce qui, il programma è ricco. Un format diverso, innovativo e inclusivo. Perché insieme si fa la differenza, sempre. Seguiteci!

