Puglia in festa

Descrizione evento: TEATINI IN MUSICA 2022 Prende il via il prossimo 15 luglio nel Chiostro dei Teatini di Lecce l'edizione 2022 della rassegna “Teatini in Musica” della Camerata Musicale Salentina, la storica associazione fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970. Quattro eventi tra luglio e agosto realizzati in collaborazione con il Comune di Lecce e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Sponsor della manifestazione è come sempre Banca Popolare Pugliese. Musica per tutti i gusti, con un programma molto variegato e la presenza, come di consueto, di artisti straordinari. Ad inaugurarlo sarà il Cicci Santucci & Luca Jacovella Quintet, che porterà a Lecce il progetto musicale “La leggenda del pianista sull'Oceano”. Cicci Santucci, storico musicista del jazz italiano attualmente residente negli Stati Uniti, è stato interprete originale della colonna sonora del celebre film da cui prende il titolo il concerto, brano composto da Ennio Morricone per la regia di Giuseppe Tornatore. In programma ovviamente musiche di Morricone, ma anche di Piazzolla, Nino Rota e altri grandi compositori. Una sera di mezza estate all'ombra del barocco leccese e musica dal grande impatto emotivo ed accattivante sono i luoghi del cuore di “Tierra Soñada”, domenica 24 luglio. Un concerto che spazia dall'opera lirica al tango, dalla canzone tradizionale ai classici internazionali, da celebri musiche del repertorio barocco e romantico a brani inediti di Enrico Tricarico, Alessandro Gazza e Giuseppe Cacciola, musiche presentate in originali arrangiamenti. Protagonista della serata è l'Ensemble Terra del Sole, composto da Enrico Tricarico (pianoforte), Alessandro Gazza (accordion), Armando Ciardo (violino), Giuseppe Pica (contrabbasso), che ospita per l'occasione artisti di grande levatura: Giuseppe Cacciola, percussionista del Teatro Alla Scala, Nina Muho, soprano dell'Opera di Tirana, Vincenzo Maria Sarinelli, tenore salentino dall'esperienza internazionale. La conduzione della serata è a cura di Lola Giuranna. Venerdì 5 agosto sarà protagonista il Guido Di Leone Trio, con Guido Di Leone alla chitarra, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Fabio Delle Foglie alla batteria, con la partecipazione speciale della cantante Francesca Leone. Una serata dedicata agli standard del jazz, i brani classici e le melodie dei grandi jazzisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Un progetto da cui emerge l'anima jazz di Guido Di Leone che, insieme al suo trio, ha fatto della classicità, dello swing e del linguaggio bop il proprio vessillo autoriale. Si chiude sabato 13 agosto con “Arie e Cori d'Opera”, che vedrà esibirsi sul palco del Chiostro dei Teatini i soprani Maria Luisa Casali e Luciana Distante, il mezzosoprano Antonella Colaianni, il tenore Gabriele Mangione e il baritono Carlo Provenzano insieme al Coro lirico di Lecce. Al pianoforte Vincenzo Rana, dirige Luigi Mazzotta. In programma le meravigliose arie delle opere più belle di Verdi, Puccini, Gounod, Bizet, Mascagni. PROMO SPECIALE TEATINI IN MUSICA 2022 Acquista in anticipo i biglietti per Teatini in Musica e risparmia! Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 15 € nel Primo Settore e 10 € nel Secondo Settore! L'abbonamento ai 4 concerti invece, fino a mercoledì 13 luglio, costa solo 50 €! Promozione disponibile presso la Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.it ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA 2022 (4 spettacoli) Intero € 60, Promo: € 50 BIGLIETTI Primo Settore: Intero € 20 / Ridotto € 17 / Promo € 15 Secondo Settore: Intero € 15 / Ridotto € 12 / Promo € 10 Tariffa Ridotta E' prevista per: Over 65 anni, Docenti, Dipendenti Banca Popolare Pugliese, Soci FAI, Soci Soroptimist Tariffa Promo E' prevista per: Under 35 anni, Abbonati alla 52^ Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2021-22, Studenti, Disabili e Accompagnatori, Gruppi di almeno 8 persone, Allievi ed Accompagnatori di Scuole di Musica in Convenzione Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com ), al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. INFO Camerata Musicale Salentina Via XXV Luglio 2/B – Lecce Tel. 3480072654 / 3480072655 Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com Sito web: www.cameratamusicalesalentina.com Prevendite: Camerata Musicale Salentina – Castello Carlo V - circuito Vivaticket