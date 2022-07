Puglia in festa

Descrizione evento: Dopo anni di assenza torna la tanto attesa Sagra degli Antichi sapori di Contrada Galante, tra Ostuni e Martina. Una location mozzafiato immersa tra il verde e i trulli della Valle d'Itria. Saranno due le giornate di festa presso Contrada Galante: Venerdì 29 e Sabato 30 LUGLIO.



Ecco il programma completo:



VENERDÌ 29 LUGLIO



18:00 Santa Messa

18:30 Artisti di Strada (varie esibizioni)

21:00 Italia Style Band . Tribute Band di Musica Italiana



SABATO 30 LUGLIO



18:30 Esibizione Country Go West

19:30 Spettacolo degli Sbandieratori Gruppo Sbandieratori Rione Castello - Lu Pizzuttinu

20:30 Enika in concerto

21:30 Festival di PIZZICA e TARANTA - Pizzica in Tour



L’ingresso è gratuito - ampio parcheggio da venerdì 29 a sabato 30 luglio 2022

Ostuni (Brindisi)

Contrada Galante (tra Ostuni e Martina Franca)

ore 18:00

ingresso libero

Info. 3472493553 (clicca per ingrandire)