Puglia in festa

Descrizione evento: Venerdì 5 agosto terzo appuntamento con Teatini in Musica 2022, la rassegna organizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce. Protagonista sul palco del Chiostro dei Teatini sarà il Guido Di Leone Trio, con Guido Di Leone alla chitarra, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso, Fabio Delle Foglie alla batteria, e con la partecipazione speciale della cantante Francesca Leone. Sarà una serata dedicata agli standard del jazz, i brani classici e le melodie dei grandi jazzisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Un progetto da cui emerge l'anima jazz di Guido Di Leone che, insieme al suo trio, ha fatto della classicità, dello swing e del linguaggio bop il proprio vessillo autoriale. Protagonista indiscusso è Guido Di Leone, chitarrista, didatta, compositore e arrangiatore, una discografia che sfiora i cento titoli e una carriera concertistica in giro per il mondo, con collaborazioni importanti e una appassionata attività da direttore e docente del Pentagramma di Bari, scuola musicale da lui stesso fondata nel 1985. Con lui sul palco Giampaolo Laurentaci, contrabbassista e compositore jazz, con uno spiccato interesse per la musica afroamericana e jazz, laureato in Musica Jazz presso l’ESMUC (Escola Superior de Musica de Catalunya). Completa il trio Fabio Delle Foglie, batterista dall’età di 15 anni, laureato in Musica Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari e docente di Batteria al Pentagramma di Bari. Il concerto vedrà la partecipazione speciale di Francesca Leone, cantante jazz particolarmente incline alle sonorità jazzistiche dei “crooner” bianchi e dei grandi della bossanova, altro genere di cui è affermata interprete. PROGRAMMA MUSICALE V. Young – Love letters J. Hall - Aruba V. Shertzinger - Tangerine K. Suessdorf - Moonlight in Vermont R. Menescal - O telefone D. Modugno - Tu si na cosa grande E. Y. Arburg - Old Devil Moon J. Hall - Down from Antigua B. Carter - Only trust your heart G. Gershwin - But not for me Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese. PROMO SPECIALE TEATINI IN MUSICA 2022 Acquista in anticipo i biglietti per Teatini in Musica e risparmia! Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 15 € nel Primo Settore e 10 € nel Secondo Settore! L'abbonamento ai 4 concerti invece, fino a mercoledì 13 luglio, costa solo 50 €! Promozione disponibile presso la Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.it ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA 2022 (4 spettacoli) Intero € 60, Promo: € 50 BIGLIETTI Primo Settore: Intero € 20 / Ridotto € 17 / Promo € 15 Secondo Settore: Intero € 15 / Ridotto € 12 / Promo € 10 Tariffa Ridotta È prevista per: Over 65 anni, Docenti, Dipendenti Banca Popolare Pugliese, Soci FAI, Soci Soroptimist Tariffa Promo È prevista per: Under 35 anni, Abbonati alla 52^ e 53^ Stagione Concertistica, ai Concerti con Aperitivo 2022 e a Classica d’Estate 2022, Studenti, Disabili e Accompagnatori, Gruppi di almeno 8 persone, Allievi ed Accompagnatori di Scuole di Musica in Convenzione TEATINI IN MUSICA – GLI APPUNTAMENTI Chiostro dei Teatini, ore 20,45 Venerdì 15 Luglio 2022 LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO Cicci Santucci e Luca R. Jacovella Quintet Domenica 24 Luglio TIERRA SOÑADA Nina Muho, soprano – Vincenzo Maria Sarinelli, tenore – Giuseppe Cacciola, percussioni Ensemble Terra del Sole Venerdì 5 Agosto GUIDO DI LEONE TRIO feat. Francesca Leone Sabato 13 agosto ARIE E CORI D'OPERA Maria Luisa Casali, soprano – Luciana Distante, soprano – Antonella Colaianni, mezzosoprano – Gabriele Mangione, tenore – Carlo Provenzano, baritono – Vincenzo Rana, pianista – con la partecipazione del Coro Lirico di Lecce diretto da Luigi Mazzotta. CARTA DEL DOCENTE E 18APP Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI. BIGLIETTO SOSPESO Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655. INFO Camerata Musicale Salentina Via XXV Luglio 2B – Lecce Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento. Tel: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria) Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!