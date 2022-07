Puglia in festa

Descrizione evento: Tarantinìdion APS in collaborazione con l’Associazione Vito Forleo organizza:

VENERDÌ 29 LUGLIO alle ore 19:30 "LA CITTA' VECCHIA SOTTO LE STELLE tra Storie e Musica" Una passeggiata serale tra i suggestivi VICOLI del centro storico di Taranto accompagnata dalla MUSICA TRADIZIONALE TARANTINA, STORIE, RACCONTI, LEGGENDE tra le più singolari della Città di Taranto, per riscoprire insieme le nostre radici. Al termine dell’evento si potrà visitare il MUSEO laboratorio etnografico “MUJÙSE”, che riguarda la ricostruzione di una tipica abitazione tarantina “‘U JÙSE”, trasformata in museo, dove gli arredi, i cimeli, gli oggetti di uso personale e quotidiano e collezioni varie, fanno parte del percorso espositivo. Contributo evento + visita al museo: € 10.00 a persona (escluso i bambini fino a 12 anni). NECESSARIA LA PRENOTAZIONE (anche WhatsApp) al numero 347 9146213

(lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia di 10 partecipanti).

Appuntamento alle ore 19:30

c/o "' A Putèje - arte e - è cultura ", Via Duomo 131, Taranto.

Per info e prenotazioni (anche WhatsApp): 347 9146213