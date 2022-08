Descrizione evento: NAFOURA FESTIVAL - SABATO 13 AGOSTO In un'estate così incredibile abbiamo voglia di stupirvi ancora di più! Sabato 13 AGOSTO nasce la prima edizione del NAFOURA FESTIVAL! 7 ore di show senza interruzione, live performance, dj set e tanto altro ancora con una super line up! Line up: -live performance + djset JIMMY SAX -live performance - LUCHE' - TONY EFFE Contattami per prenotare: 340.6070633 Emiliano (WhatsApp-Chiamate-Messaggi)